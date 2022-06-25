ВСУ отбили несколько штурмов, враг закрепляется в Северодонецке: подробности

ВСУ отошли от Северодонецка

В субботу, 25 июня, на 122-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские захватчики закрепляются в Северодонецке.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на официальной странице в Facebook.

Также в Генштабе заявили, что украинские силы обороны успешно отразили атаки россиян на Бахмутском направлении.

"На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка. Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", — сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Ситуация на Донбассе

Напомним, от Северодонецка после боев с захватчиками остались одни руины.

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Ранее сообщалось, что в украинской разведке заявили, что россия не сможет добиться успеха в войне в Украине. Напомним, в субботу оккупанты нанесли масштабный ракетный удар по Украине. Военные впервые зафиксировали использование авиации с территории РБ для обстрела нашей страны.