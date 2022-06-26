Укр

Без гроз не обойдется: какой погодой Украина проводит последние дни июня

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Теплой летней погодой сможет насладиться большинство украинцев Новость обновлена 26 июня 2022, 06:13
Теплой летней погодой сможет насладиться большинство украинцев

Июнь закончится без особых погодных перепадов

На календаре осталось всего несколько дней первого месяца лета, прежде чем в Украину заявится июль со своими необычными погодными качелями. Окончание июня будет весьма теплым и в основном сухим для большинства областей страны. Однако есть и те регионы, которым придется встретить дожди и грозы.

Более детальный прогноз погоды сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные ресурса weather.com. Наш анализ охватывает первую часть следующей рабочей недели, которая как раз и разделена между июнем и июлем.

Киев

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Жителям и гостям столицы стоит приготовить кондиционеры и прохладные напитки — первый месяц лета будет прощаться весьма высокими температурами. До +34°С днем и +21°С ночью, а также щедро пригревающее солнышко дадут свой эффект: в среду и четверг следует ожидать серьезных гроз вместе с дождями.

Одесса

Погода в Одессе
Погода в Одессе

На юге Украины тоже будет жарко, воздух прогреется местами до +30 градусов тепла. Однако погода будет более щадящей — облачность будет больше, что поможет переживать некомфортные температуры чуть легче. В четверг, 30 июня, на Одесчине также возможны грозы.

Днепр

Погода в Днепре
Погода в Днепре

Стандартно жарко, как для центральной Украины, будет на Днепропетровщине. Местами воздух прогреется до +32°С, ночью ртутный столбик термометра не будет опускаться ниже 18 градусов тепла. Осадков не ожидается, однако порой не обойдется без повышенной облачности.

Харьков

Погода в Харькове
Погода в Харькове

Весьма схожей погодой сможет похвастаться и Харьков. Вторник, 28 июня, может стать самым жарким днем недели — прогнозируется до +32°С, далее температуры "потеряют" по несколько градусов. Начало недели может показаться весьма ветренным: местами ожидаются шквальные порывы до 20 км/час.

Львов

Погода во Львове
Погода во Львове

Не менее жарко должно быть и на западе страны. Жители и гости Львовщины будут принимать усиленные "солнечные ванны", изнывая от высоких температур. До конца июня ртутные столбики термометров вряд ли опустятся ниже +30°С. Дождей или других осадков в эти дни не ожидается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли богатым на дожди предстоящий июль.

Также мы писали, каких погодных сюрпризов стоит ждать от второго месяца лета.

Теги:
#Погода #Жара #Прогноз погоды #Июнь #Грозы