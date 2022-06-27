Зеленский на саммите G7 рассказал, когда Украина хочет завершить войну

Зеленский на саммите G7 сказал, что хочет завершения войны до зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступая на саммите G7 в Баварских Альпах по видеосвязи заявил, что хочет, чтобы полномасштабная война россии против Украины завершилась к концу года до наступления зимы.

Об этом со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза сообщает The Guardian.

Также глава государства попросил предоставить Украине системы противовоздушной обороны, усилить санкции против россии и гарантии безопасности.

Кроме того, Зеленский попросил поддержать Украину в вопросе экспорта зерна и послевоенного восстановления.

Напомним, что саммит G7 стартовал в воскресенье, 26 июня, в Баварии. Лидеры стран "Большой семерки" приняли на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины в обороне от российского вторжения. Эта поддержка предусматривает выделение финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи.