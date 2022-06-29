Мобилизация женщин: власти развенчали главные фейки о призыве украинок

Роспропаганда рассказывает много неправды насчет службы женщин в ВСУ

В Украине до конца августа продолжается действие общей мобилизации, в рамках которой на службу могут быть призваны как мужчины, так и женщины. Однако в случае с последними есть важный нюанс — они в армию идут исключительно по контракту и лишь по собственной воле, а не согласно требованиям законодательства.

Из-за российской пропаганды в нашем информпространстве появилось немало фейковых данных о службе женщин в рядах ВСУ. Поэтому сегодня "Телеграф", ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО расскажет, чему можно верить, а чему — нет стоит.

Женщин забирают на войну?

Нет. Женщины могут пойти служить в армию во время действия военного положения, если заключат соответствующий контракт с Вооруженными Силами Украины. К тому же это является сугубо добровольным решением. Все украинки, которые сейчас находятся на службе (а их больше 30 тысяч), являются добровольцами или подписавшими контракт военными.

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Если возьмут на учет, то отправят на фронт?

И снова нет. Взятие женщин на военный учет официально стартует с 1 октября 2022 года. Однако даже это не делает украинок полноценными военнослужащими. А вот статус военнообязанных они получают, тут же "уходя" в запас определенного военного формирования. Добавим, что такое распоряжение касается далеко не всех женщин, а лишь те, кто имеет профессию или специальность, которые определены специальным приказом Минобороны.

Перечень специальностей, представительницы которых должны стать на военный учет

Женщин с детьми тоже заберут в армию?

Женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, не могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях женщинам могут запретить пересекать государственную границу во время войны.

Также мы писали о том, как должен проходить процесс становления украинок на воинский учет.