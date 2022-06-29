Мобилизация женщин: власти развенчали главные фейки о призыве украинок
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Роспропаганда рассказывает много неправды насчет службы женщин в ВСУ
В Украине до конца августа продолжается действие общей мобилизации, в рамках которой на службу могут быть призваны как мужчины, так и женщины. Однако в случае с последними есть важный нюанс — они в армию идут исключительно по контракту и лишь по собственной воле, а не согласно требованиям законодательства.
Из-за российской пропаганды в нашем информпространстве появилось немало фейковых данных о службе женщин в рядах ВСУ. Поэтому сегодня "Телеграф", ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО расскажет, чему можно верить, а чему — нет стоит.
Женщин забирают на войну?
Нет. Женщины могут пойти служить в армию во время действия военного положения, если заключат соответствующий контракт с Вооруженными Силами Украины. К тому же это является сугубо добровольным решением. Все украинки, которые сейчас находятся на службе (а их больше 30 тысяч), являются добровольцами или подписавшими контракт военными.
Если возьмут на учет, то отправят на фронт?
И снова нет. Взятие женщин на военный учет официально стартует с 1 октября 2022 года. Однако даже это не делает украинок полноценными военнослужащими. А вот статус военнообязанных они получают, тут же "уходя" в запас определенного военного формирования. Добавим, что такое распоряжение касается далеко не всех женщин, а лишь те, кто имеет профессию или специальность, которые определены специальным приказом Минобороны.
Женщин с детьми тоже заберут в армию?
Женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, не могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях женщинам могут запретить пересекать государственную границу во время войны.
Также мы писали о том, как должен проходить процесс становления украинок на воинский учет.