Русские продолжат обстрелы: Арестович дал прогноз, когда завершится ракетный террор

Украинские города будут подвергаться обстрелам еще некоторое время

Массированные ракетные обстрелы украинских городов проводятся россией с целью запугивания населения, однако продлятся они еще неделю-полторы.

Об этом в среду, 29 июня, во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, российские оккупанты каждый день обстреливают разные районы Харькова и Николаева, а вот обстрелы других городов производятся не каждый день и поставил в пример удары по Днепру 28 и 29 июня.

Арестович назвал происходящее ракетным террором и выразил мнение, что он продлится еще неделю или полторы.

"Пока они не поймут, что это не работает и очень дорого стоит", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 28 июня оккупанты выпустили шесть ракет по Днепропетровской области, из них три удалось сбить средствам ПВО. Оставшиеся повредили железнодорожную инфраструктуру и разрушили гражданское предприятие, вследствие чего погибли два мирных жителя.

Утром 29 июня в Днепре слышали еще один мощный взрыв. По предварительной информации средства ПВО сбили вражеский беспилотник.