Россиянам уже начали объяснять, что обмен защитников "Азовстали" - никакая не "зрада", но те не верят

Обмен защитников "Азовстали" наделал шума у российских пропагандистов

В среду, 29 июня, украинская разведка провела масштабный обмен пленными, в ходе которого на подконтрольные территории вернулось 144 пленных военнослужащих ВСУ. Среди них и 95 защитников "Азовстали", в том числе и 43 нацгвардейцев полка "Азов". Это событие уже наделало шума среди российских пропагандистов, которые не скрывая начали выражать свое возмущение.

Так, например, российский "журналист" Александр Жучковский, активно поддерживавший боевиков в 2014 году, заявил о "слабости и некомпетентности" ответственных за обменные процессы со стороны боевиков.

Он отметил, что если бы россия находилась в проигрышной позиции, то в вопросах обмена она бы не стала заботиться статусом тех, кого отправляет на обмен. Вместе с тем он считает, что якобы в "проигрышной" позиции находится Украина, а потому решение отправить бойцов "Азова" на обмен для него осталось непонятным.

"Ситуация, при которой мы должны жертвовать столь значительным обменным фондом, говорит скорее о слабости и некомпетентности тех, кто за обменные процессы отвечает", — написал он.

Кроме того, Жучковского возмутила "непрозрачность процессов", а также то, что об обмене им стало известно из официального сообщения украинской разведки.

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Как сообщалось ранее, в ГУР Минобороны отмечали, что во время обмена 29 июня из плена оккупантов освободили 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.