Глава Еврокомиссии рассказала Раде, сколько продлится поддержка Украины

Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо

Путь Украины к членству в Европейском Союзе потребует много напряженной работы, однако у нее есть четкая европейская перспектива, которая еще пять месяцев назад казалась невозможной.

Как пишет издание Reuters, об этом во время своего выступления в Верховной раде по видеосвязи в пятницу, 1 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что Украину ждет долгий и трудный путь на пути к членству в ЕС.

"Украина сейчас имеет очень четкую европейскую перспективу. И является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, что казалось почти невероятным всего пять месяцев назад", — объяснила она.

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Она также добавила, что Европа планирует поддерживать Украину в ее противостоянии российскому агрессору столько, сколько это будет необходимо до самого момента, пока она не переступит порог к Евросоюзу. По ее словам, большое количество сверхважных реформ нужно будет осуществить как можно скорее.

"Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, столько, сколько будет нужно, с этих темных дней войны до того момента, когда вы переступите порог дверей, ведущих в наш ЕС", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В заключение Урсула фон дер Ляйен отметила, что следующим шагом к членству в ЕС Украине необходимо будет принять закон о СМИ, внедрить новые законы, в рамках которых уменьшается чрезмерное влияние олигархов, а также назначить высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Украина наконец-то получила статус кандидата в Европейский союз. После этого это историческое решение прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.