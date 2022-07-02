Укр

Зеленский поблагодарил Байдена за поставки ПВО и намекнул на передачу другого оружия

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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NASAMS
NASAMS

США дали Украине оружия еще на 820 миллионов

Украина благодарна за предоставление зенитного комплекса NASAMS и ведет переговоры о поставках другого вооружения.

В своем традиционном видеообращении по итогу 1 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и отметил, что передача ЗРК существенно укрепит возможности ВСУ по защите неба от российской авиации и ракет.

По его словам, украинские дипломаты много работали, чтобы получить этот комплекс ПВО. Кроме того, Зеленский добавил, что весь пакет военной помощи оценивается в 820 миллионов долларов и кроме NASAMS в него входят артиллерийские снаряды и радары.

"Не менее активно договариваемся и о другом оружии от партнеров — для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать перевес оккупантов", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 1 июля в Пентагоне сообщили о выделении для Украины нового пакета военной помощи и подтвердили передачу комплекса NASAMS.

ЗРК был разработан норвежцами совместно с американской фирмой Raytheon. Он способен поражать цели на расстоянии в 20-40 км в зависимости от типа ракеты, что делает его сопоставимым с комплексом "Бук". Однако в отличие от "Буков" комплекс NASAMS может перехватывать крылатые ракеты и даже бороться с ракетами комплексов "Искандер".

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