Оккупанты наращивают обстрелы и продвигаются на востоке

Украинские военные держат оборону

Оккупанты усиливают ракетные обстрелы городов Украины в тылу и позиций на фронте. Под огнем врага оказались населенные пункты Сумской области — в приграничье кроме минометов обстреляли школу с вертолета. Харьков также атаковали с авиации. Под огнем артиллерии россиян — линия фронта на востоке и на юге. Врагу активизировался на Бахмутском направлении, идут ожесточенные бои, но оккупантам удалось продвинуться.

Согласно оперативным данным украинского Генштаба, росвойска штурмуют в сторону Новолуганского, бой продолжается. Этот участок важен тем, что здесь находится Угледарская ТЭС. Также возобновился штурм в сторону Спорного. Там оккупантам частично удалось прорваться.

Под обстрелами из артиллерии район Кодемы, Новолуганского, Покровского, Берестового, Спорного, Ивано-Дарьевки. Ракетами с авиации враг обстрелял возле Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

Места штурма на Бахмутском направлении

На Славянском направлении усиливается артиллерийский обстрел, штурм оккупантов удалось отбить в сторону Долины. На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях позиции украинских военных и населенные пункты под огнем.

На юге враг пытается не допустить продвижения украинских сил и ведет обстрелы, ударил ракетами с вертолетов. Украинские военные в долгу не остаются и успешно ликвидируют склады с боеприпасами оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, следующей целью оккупантов может стать Бахмут или Северск. Оккупанты пытаются подтянуть максимальные резервы, к войне хотят привлечь наемников из Ливии.