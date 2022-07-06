В Украину идет похолодание: кто получит передышку от жары

Часть Украины накроет дождями и грозами

В Украине в среду, 6 июля, жители части областей ощутят существенное похолодание, хотя на большей части территории нашей страны будет сохраняться жара.

Как говорится в прогнозе от Укргидрометцентра, дожди и грозы в этот день накроют западные и северные области, а также Киевщину, погода на остальной части Украины будет сухой, хоть и облачной.

Синоптики ожидают, что на Западе Украины температура воздуха упадет до отметок в +22…+26 градусов, в остальных областях же столбик термометра будет держаться на отметках выше +30 градусов.

Сильнее всего жара будет ощущаться в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, где воздух может прогреться до +34 градусов.

До конца недели дожди с грозами пройдут по всей территории Украины, однако в восточных и части южных областей столбик термометра не будет опускаться ниже +30. В западных областях же похолодание продержится минимум до воскресенья, а температура воздуха периодически может опускаться до +20 градусов.

Стоит отметить, что согласно более долгосрочным прогнозам, волна похолодания на Западе и в ряде центральных областей продержится вплоть до конца следующей недели. В некоторых местах синоптики ожидают, что столбик термометра опустится до +10…+13 градусов.