Зеленский прокомментировал слухи насчет Генштаба: "Это ни о чем"

Никакого конфликта с военными у Зеленского нет

В среду, 6 июля, на 133-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский высказался касательно работы с Генштабом ВСУ.

Соответствующее заявление глава государства сделал в среду в комментарии для журналистов, передает "Украинская правда".

Президент отметил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных Зеленский назвал "мелкой ошибкой".

"У нас сегодня была встреча с военными. У нас они каждый день проходят эти заседания, но сегодня (6 июля – ред.) было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля. Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят.

Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чем", — заявил Зеленский.

Отметим, кремлевская пропаганда постоянно пытается вкидывать фейки о якобы конфликте между Офисом президента и Генеральным штабом ВСУ.

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Напомним, 5 июля Генштаб ВСУ объявил об ограничениях на перемещение военнообязанных по территории Украины. Залужный призвал украинцев выполнить свой долг во время войны, однако Зеленский в итоге отменил данное решение военных, данный Порядок будет доработан.