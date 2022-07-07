"Новая почта" повышает тарифы на международную доставку: что изменится

Вместе с тем, перевозчик продолжил действие скидок на доставку вещей вынужденных переселенцев.

Вслед за целым перечнем украинских компаний, поднявших цены на свои услуги с 1 июля, о росте тарифов объявил оператор доставки "Новая почта". Речь идет о подорожании услуг международных перевозок.

Как сообщает ITC, с 7 июля доставка из США и в США подорожала на 20%. Цена на другие перевозки в рамках услуги "Глобальная доставка" выросла на 10%. Например, посылка весом 0,5 кг из США теперь обойдется в 840 грн, а из любой другой страны или территории будет стоить 1100 грн. Что касается перевозки документов такого же веса — из Америки они дойдут за 720 грн, по остальному миру — от 880 грн.

Услуга NP Shopping станет дороже на 1-2 доллара за полукилограммовое отправление – тоже зависит от страны. Например, отправления в направлении США в среднем подорожают на 2 доллара, независимо от веса. В целом посылку в 0,5 кг можно будет получить за:

из США и Англии — 7 долларов;

из Польши, Германии, Испании и Франции — 5 долларов;

из Италии и Турции — 6 долларов.

Повышение тарифов в "Новой почте" объяснили значительным ростом цен на топливо. В частности, на авиационное.

Вместе с тем компания продлила срок акции для вынужденных переселенцев "Вещи из дома за границу" со скидками от 30 до 75%. В частности, на 33% снижена стоимость доставки личных вещей в Польшу. Тарифная сетка сейчас такова:

до 2 кг — 600 гривен вместо 800 грн.,

до 10 кг — 900 гривен вместо 1200 грн.,

до 30 кг — 1500 гривен вместо 2000 грн.,

до 70 кг — 3000 гривен.

Стоимость отправок в еще 24 страны Европы будет зависеть от зоны доставки.

Напомним, на АЗС в Украине начал дешеветь бензин.