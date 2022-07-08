Послание путину, планы россии и вступление Украины в НАТО: 6 главных заявлений Зеленского в интервью CNN

По мнению Зеленского, россия не оставит попыток оккупировать Украину, ведь разрабатывала этот план давно

Президент Украины Владимир Зеленский дал откровенное интервью телеканалу CNN, в котором рассказал о противостоянии Украины российским оккупантам, курсе на вступление нашей страны в Североатлантический Альянс, а также передал "приветствие" кровавому диктатору владимиру путину. "Телеграф" собрал шесть главных заявлений украинского гаранта.

россия не отказалась от своих планов на Украину

По мнению президента Украины, россия не отвергла план оккупировать всю Украину и еще многие годы власти страны-агрессора не планируют от него отказываться.

"Это их планы. Они всегда оккупировали наше государство. Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Мы абсолютно в этом уверены", — отметил Зеленский.

россия – оккупант руин Луганской области

Зеленский признал, что большую часть Луганской области российские войска контролируют, но после их прихода там остались только руины.

"Честно говоря, даже амбиций таких не понимаю — что они контролируют. Они уничтожили города, школы. Что они оккупировали? Они оккупанты руин Луганской области", — заявил президент Украины.

Он также объяснил решение об уходе Сил обороны Украины от Северодонецка и Лисичанска. По словам верховного главнокомандующего, в этих городах наших военных "могли взять в котел". Также Зеленский добавил, что там почти не оставалось людей, а власти Украины вывезли оттуда всех, кто захотел.

В планах россии не только Донетчина и Луганщина — так было изначально

По словам Зеленского, украинские военные находили у сбитых лётчиков российской армии карты, на которых были обозначены их цели. Кроме того, о планах захвата Киева говорили пленные российские военные. Более того, они получали указание от руководства росармии пытать людей, убивать гражданских и уничтожать инфраструктуру, которая даже не имеет намека на военную.

"Чтобы люди боялись, начинали бежать, потому что это все качает ситуацию. Потому что в государстве нужен был хаос. Они захватывали столицу, все это делали внутри нашего государства, ДРГ группировки работали в большом количестве", — отметил президент Украины.

Он также прояснил ситуацию на фронтах Украины.

"Что касается юга: там ситуация немного легче, потому что там мы сдерживаем врага, а в некоторых случаях контратакуем. Относительно Харькова — почти освобожден весь регион, но, тем не менее, не просто. Потому что они также покинули свои боевые группировки. В общем, нужно стабилизировать ситуацию на востоке, я бы сказал так", — отметил Зеленский.

Шансы на вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский расценивает вступление Украины в НАТО как наиболее мощные гарантии безопасности для нашей страны по состоянию на сегодняшний день. По его словам, отказываться от этого курса Украина не будет.

"Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит нам прекращение войны и гарантии безопасности. Кроме НАТО, других гарантий безопасности я пока не вижу. Поэтому мы не отказывались от этого пути, но от нас этот путь не зависит. И весь мир этому свидетель. Вопрос открытых дверей зависит только от государств-членов НАТО", — сказал президент Украины.

В то же время он добавил, что Украина на 100% поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

О визите Байдена в Украину

По словам украинского президента, глава Белого дома (США) Джозеф Байден не против визита в Украину, однако его на этом этапе останавливает вопрос безопасности.

"Я считаю, что это помогло бы прежде всего украинцам. Украинцы поддерживают Соединенные Штаты. Рейтинг доверия украинцев к США очень высок. Высок, как и к Британии, и к Польше, и к странам Балтии. Поэтому приезды лидеров государств, которых считают украинцы не просто партнерами, а настоящими друзьями — это крепкий сигнал. Крутой сигнал (приезд Байдена — Ред.), что Соединенные Штаты поддерживают и реально верят в победу, не боятся россии, несмотря на то, что летают ракеты, они приезжают, они не боятся путина. Потому что это один лидер одного государства, а мир больше", — отметил президент.

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Послание путину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у кровавого диктатора владимира путина есть возможность остановить войну и прекратить убийство мирных жителей.

"Я не считаю его такой личностью, которой нужно что-то специальное. Специальное послание. У нас кровавая война, которую развязала россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. И чтобы он осознавал, что на сегодняшний день он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор за ним", — заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы на завершение войны до 2022 года.