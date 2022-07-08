Украину на неделе накроют шквалы и грозы: народный синоптик рассказал, когда ждать улучшения погоды

Народный синоптик дал прогноз на вторую декаду июля

Вторая декада июля в Украине будет сопровождаться резкими переменами погоды, с кратковременными потеплениями и небольшими периодами похолоданий.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, подобные скачки температур могут привести к тому, что по всей Украине прокатится волна шквалов и гроз.

Согласно его прогнозу, во второй декаде июля тепло будет заходить в Украину короткими периодами на два три дня, после чего будет следовать кратковременное похолодание на день-другой.

В целом, говорит он, такая тенденция к резким переменам погодных условий будет сохраняться и в третьей декаде месяца, из-за чего существуют риски возникновения шквалов и гроз.

Стоит отметить, что этот прогноз совпадает с тем, который приводит Укргидрометцентр. Так по его информации, начало новой недели будет сопровождаться грозами по всей территории Украины.

Во вторник дожди продолжатся на Западе, но временно прекратятся во всех остальных уголках нашей страны.

А вот в среду дожди с грозами ожидаются на Востоке и Юге Украины.

Как сообщалось ранее, Деркач прогнозирует, что в начале августа украинцы еще увидят жару, однако затем температура воздуха начнет постепенно снижаться.