Укр

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвал точную дату

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Температура воздуха пойдет на спад
Температура воздуха пойдет на спад

По словам синоптика, украинцам нужно готовиться к похолоданию

В ближайшие дни аномальная жара в Украине сменится на более прохладную погоду. Столбики термометров в некоторых регионах будут стремиться к +20 градусам.

Прогноз погоды на ближайшее время для Украины озвучил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". Он назвал дату похолодания и ожидаемую температуру воздуха.

По словам синоптика, период аномально жаркой погоды, которая установилась на большей части Украины в первой декаде июля, постепенно подходит к своему завершению. Развитие обширного антициклона над Британскими островами и усиление северо-западного переноса воздушных масс приведёт к тому, что начиная с западных и северных областей Украины уже 9-10 июля существенно похолодает. В связи со сменой атмосферной циркуляции, к нам начнут поступать более свежие порции воздуха, атлантического происхождения. В то время как 6-7 июля, местами на юге Украины максимальные значения дневной температуры достигали от +36 до +38 градусов (но всё же, рекорды перебиты не были), уже в начале следующей недели они заметно снизятся, примерно на 6-8 градусов.

Как рассказывает Кибальчич, наиболее низкие температурные показатели ожидаются в западных и северных областях. Здесь столбики термометров в ближайшие 10 суток покажут комфортные от +22 до +27 градусов в дневное время, а ночью температура будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов, что около нормы. Более того, в отдельные дни температура ожидается даже ниже средних многолетних показателей на 2-4 градуса.

Традиционно более высокий температурный фон, добавляет эксперт, сохранится в южных и восточных регионах. По мере смены воздушной массы, она претерпит незначительную трансформацию, в связи с чем похолодание окажется менее заметным, чем в других областях нашей страны. Поэтому в дневное время здесь термометры покажут значения в районе 27-32 градусов тепла, а ночью комфортные 14-19 градусов тепла. Среднесуточная температура окажется на 1-3 градуса выше климатической нормы.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Украину могут накрыть дожди и грозы.

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