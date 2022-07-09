Дожди с грозами и резкое похолодание идут в Украину: когда ждать потепления

Дождями с грозами затянет всю Украину

В Украину уже на этой неделе придет резкое похолодание, которое начнется с западных областей и постепенно пройдется практически по всей Украине.

Дожди с грозами будут идти по всей территории Украины начиная с воскресенья, 10 июля. Грозы не зацепят только Черниговскую и Сумскую области, но дожди там все равно будут.

Температура значительно снизится в западных областях — до 19-22 градусов днем и 10-13 градусов ночью. В остальных частях Украины температура будет держаться на отметке 25-27 градусов.

Прогноз погоды на 10 июля

Такая же погода будет и в понедельник, 11 июля. Теперь грозы зайдут и Сумскую с Черниговской области.

Прогноз погоды на 11 июля

Со вторника, 12 июля в восточной, центральной и северной частях Украины дожди начнут отступать. В центральных и северных областях будет облачно. На западной Украине от Житомира до Ужгорода, а также в Одесской области дожди еще задержатся.

Температура по всей стране будет довольно комфортной — до 27 градусов, кроме западных регионов. Там воздух не прогреется выше 22.

Прогноз погоды на 12 июля

В среду, 13 июля восток и юг поменяются с западом местами. На западе будет облачно, но без осадков, а востоке и частично юге пройдут дожди с грозами.

Прогноз погоды на 13 июля

Начиная с четверга дождливая погода должна отступить.

Средняя месячная температура воздуха в течении всего июля будет на уровне 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов), что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах месячной нормы. Только в юго-западных областях несколько меньше нормы.

Напомним к концу лета синоптики обещают температурный рай. По словам народного синоптика август будет теплым, но без жары.