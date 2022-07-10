Якобы угрожали отчислением: суд надолго отправил за решетку "ополченца"-добровольца "ДНР"

Боевик так называемой "ДНР" может провести за решеткой 12 лет

Киевский суд, ранее осудивший российского солдата за убийство мирного жителя, вынес приговор взятому в плен в Харьковской области боевику так называемой "ДНР".

Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Осужденный 24 февраля этого года добровольно вступил в ряды отдельного стрелково-снайперского взвода 3-го батальона 115-го полка самоназванной "ДНР", говорится в материалах дела.

В течение двух месяцев полномасштабного вторжения россии в Украину он участвовал в боях, дежурил на пропускных пунктах, проверял документы жителей временно оккупированных территорий. Его задачей было выявление военнослужащих ВСУ и недовольных властями "ДНР", а также сбор информации о передвижении бронированной автомобильной техники и личного состава Вооруженных Сил Украины.

"27 апреля 2022 года примерно в 05:30 начался минометный и артиллерийский обстрел и он попал в плен", — установил суд.

Обвиняемый полностью признал свою вину и пытался оправдать себя тем, что ему угрожали отчислением из учебного заведения, если он не придет в военкомат так называемой ДНР. Он рассказал, что вечером 23 февраля ему позвонил по телефону неизвестный и под угрозой отчисления из учебного заведения приказал на следующий день прибыть в военкомат. Ему выдали форму и оружие и отвезли на вокзал, откуда он прибыл в Белгородскую область. Затем он вместе с другими мужчинами незаконно пересек границу с Харьковской областью.

Мужчину приговорили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности "государственная измена" и "участие в террористической организации" и приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества. У осужденного есть месяц обжалования приговора в апелляции.

Напомним, россия собиралась защищать своих граждан, осужденных в Украине за военные преступления. Спикер российского президента Дмитрий Песков заявлял, что будут использовать для этого разные каналы.