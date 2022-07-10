Дожди с грозами заполонят Украину, но не на долго: прогноз на 10-14 июля

Дожди с грозами принесут в Украину похолодание, но затем идет опять жара

Грозы постепенно накрывают Украину, однако, как и прогнозировали синоптики, не будут долго властвовать над всей страной, а в ближайшие дни укоренятся лишь в некоторых регионах.

В частности, такой прогноз на 10-14 июля дают синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, в воскресенье, 10 июля, дождей, преимущественно с грозами, стоит ожидать в большинстве областей Украины.

Температура ночью будет в пределах 14-19°, днем 24-29°, в восточных областях до 31°; в западных областях ночью 11-15°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 10 июля

В понедельник, 11 июля, во всей Украине небольшие, в восточных и северо-восточных областях умеренные кратковременные дожди, грозы.

Температура опустится еще ниже и в западных областях ночью будет 9-13°, днем 18-21°; на остальной территории будет несколько теплее — ночью 12-17°, на юге и востоке местами до 21°, днем 20-25°, в южной и восточной частях Украины 24-29°.

Прогноз погоды на 11 июля

Во вторник, 12 июля, синоптическая ситуация изменится: дожди с грозами продолжат идти в западных, Житомирской и Киевской областях, в остальных же регионах будет осадков не ожидается.

Температура в западных областях ночью будет колебаться в районе 9-12°, днем — преимущественно 18-20°. В центре и севере Украины температура ночью будет колебаться в пределах 11-13°, днем — 20-26°. На юге и востоке Украины будет жарче всего — 14-19° ночью и 25-29° днем.

Прогноз погоды на 12 июля

В среду, 13 июля, дожди еще более сдадут свои позиции на западе, однако зайдут в Украину со стороны россии — в Черниговскую, Сумскую и Луганскую области.

Вместе с тем температура воздуха несколько повысится. На западе Украины ночью воздух прогреется до 12-14°, а днем — до 22-24°. Теплее же всего будет на востоке и юге Украины: там ночью ожидается 16-18°, а днем — 25-29°.

Прогноз погоды на 13 июля

В четверг, 14 июля, дожди с грозами практически повсеместно покинут Украину и осадки ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

При этом уход осадков привнесет в Украину и резкое потепление вплоть до жары по всей стране.

Так, если ночью на западе все еще будет 12-14°, то днем уже резко станет жарко: 27-29° (а на Закарпатье и вовсе до 31°). Схожая ситуация ожидается и в других регионах Украины. Если ночью температура воздуха будет в пределах 12-14 на севере страны, а также 14-16° и 16-18° на востоке и юге, то уже днем по Украине прогнозируются летние 28-31° (кроме "дождливых" Черниговской и Сумской областей, там днем будет прохладннее — 24-26°)

Прогноз погоды на 14 июля

Как сообщалось, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, после жаркого июля август практически сразу должен порадовать комфортным понижением температуры.