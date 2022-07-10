россия пытается подавить украинские контратаки: актуальная карта боев

Враг атакует, но во многих местах получает отпор — в результате обстрелов горят леса и поля

россия продолжает безуспешные усилия по наступлению в Украине, дистанционно минирует территорию и пытается подавлять украинские контратаки. Враг пытается прорываться на востоке к трем городам, часть атак удалось отбить, местами — бои продолжаются.

Согласно данным Института изучения войны, безрезультатным является наступление от оккупированного Изюма на Славянск (с северо-запада), отбили штурм на Верхнекаменское, что менее чем в 10 км от Северска.

На Харьковщине оккупанты пытаются защитить свои линии снабжения. На юге — усиливают обстрелы Украины.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

В районе трассы из Изюма по линии Долгенькое — Краснополье — Пасека — Долина украинские военные отразили российские атаки. Но отказаться от наступления в рф не планируют — под обстрелами как Славянск, так и окрестные Дибровное и Адамовка, а по Богородичному наносят авиаудары. Из-за обстрелов возле Изюма горят поля. Чтобы украинские силы не контратаковали с юго-запада на Изюм, враг дистанционно минирует трассу в Великой Камышевахе и обстреливает Карнауховку.

Северск

Враг пытается продвинуться на запад от Лисичанска к Северску. В частности, безуспешно наступали в сторону Верхнекаменского, штурмуют Григоровку — там продолжаются бои.

Бахмут

Удары в районе Бахмута продолжаются. ВСУ сообщает об остановке наступления на Углегорскую ТЭС. Под огнем города к юго и северо-востоку от Бахмута, а также на 13 км западнее — железная дорога в Часовом Яру. Украинские военны продолжают взрывать склады оккупантов.

В районе Авдеевки враг безуспешно пытается улучшить позиции и для этого штурмовали Марьинку.

Карта боев на востоке

Харьков

Росвойска продолжают атаковать, чтобы сорвать украинские контратаки — наступали в сторону Кочубеевки и Деменьевке. Бои идут в Козачьей Лопани, Цуповке, Дементьевки и Великих Проходах, которые расположены возле украинских сил, двигающихся в сторону трассы Е105. россия не хочет терять эту линию снабжения.

Трасса Е105 на карте

Карта боев вокруг Харькова

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Юг Украины

Оккупанты пытаются разведывать боем на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Их отбили в Ольгино и Книзовке. россия пытается сдержать украинских военных, но испытывает проблемы в регионе с логистикой после регулярных ударов по складам.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что успешную ликвидацию БК оккупантов на складах во многом обеспечивают американские HIMARS. Но уже через некоторое время Украина может получить более дальнобойную версию РСЗО — достанет даже до Крымского моста. Использование именно HIMARS для повреждения Крымского моста целесообразно, считает эксперт.