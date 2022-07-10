Начнется с тепла, а закончится ливнями: прогноз народного синоптика на август

Он пройдет без неожиданных погодных сюрпризов

Август начнется в Украине с солнечной и очень комфортной погоды, однако этого точно нельзя сказать о завершении третьего месяца лета — на смену солнцу придут дожди и даже ливни.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач, а более детализированным прогнозом поделился погодный сайт gismeteo.ua.

Так, народный синоптик говорит, что первые 10 дней августа будет солнечно и без осадков в большинстве регионов. Дни будут летними и теплыми. А вот вторая декада пройдет уже с умеренным теплом и дождями, которые должны накрыть регионы ориентировочно с 15-го числа. Температура воздуха также снизится, особенно это будет чувствоваться ночью. К концу августа в Украине прогнозируются дожди и ливни, которые полностью завершатся уже с приходом первых дней календарной осени.

Более подробный прогноз погоды в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове, по данным Gismeteo, говорит о кратковременных дождях и в начале августа, однако за 20 дней до начала третьего месяца лета все еще может измениться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прогнозы некоторых синоптиков свидетельствуют об очень раннем приходе осени в Украину. Уже в начале сентября людям придется тепло одеваться, ощущая наступление холодов.