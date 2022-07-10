Дождь будет почти всю неделю, но не везде: синоптик рассказал, когда можно планировать отдых на пляже

Народный синоптик дал прогноз на новую неделю: дожди с грозами, а на выходных — солнце.

Дожди с грозами и шквальным ветром продлятся с понедельника почти по всей территории Украины. На выходные вернется солнце, а к концу лета погода готовит приятные сюрпризы.

Об этом народный синоптик Владимир Деркач рассказал в комментарии "Телеграфу".

По его мнению, к середине июля погода должна стать теплее, чем в начале месяца. Но жара не будет постоянной, теплый воздух будет заходить с перерывами.

Вторая декада июля отметится температурными качелями и неожиданными погодными явлениями.

По прогнозу синоптика, резкое изменение погоды в Украине будет наблюдаться, начиная с 11 июля, и продлится минимум неделю.

"Резкое повышение температуры на 3-4 дня, а дальше снижение краткосрочное. От того высока возможность шквалов и урагана в этот период", — рассказал Деркач.

Подтверждают слова народного синоптика и карты погоды Укргидрометцентра. В понедельник, 11 июля, дожди с грозами и местами шквальным ветром охватят территорию всей страны. Далее, в течение недели, 12-14 июля, дожди будут мигрировать с запада на восток и обратно. И уже в пятницу, 15 июля, на территории всей Украины погода будет без осадков. Лишь на севере и западе небольшая облачность будет напоминать о дождливой неделе.

прогноз погоды на 15 июля 2022 г.

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