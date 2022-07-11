Скандинавский воздух принесет в Украину существенные изменения: прогноз погоды на неделю

Скандинавский воздух принесет суровую погоду в Украину

Период жаркой и сухой погоды, который длился в Украине в первую декаду июля, подходит к своему завершению.

В начале недели в Украину начнет поступать более холодный воздух атлантического и скандинавского происхождения, сообщает meteoprog.ua со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича.

Он говорит, что смена воздушных масс, в том числе и в Европе, принесет прохладу.

Постепенно начиная с западных и северных областей Украины, похолодание распространится на большую часть страны. Жаркая погода останется только на крайнем юго-востоке и в Крыму.

"Снижение температуры будет сопровождаться поворотом ветра на северо-западное направление, а также осадками. Местами дожди будут интенсивными, в сопровождении гроз и града", — говорит синоптик.

По его словам, наибольшие осадки ожидаются на Левобережной части Украины в первой половине недели.

В понедельник, 11 июля, в большинстве областей нашей страны пройдут дожди и заметно похолодают. В восточных, центральных, северных областях, а также в Приазовье ожидаются сильные ливни, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. В Полесье и Одесской области преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью не поднимется выше +18°С, на востоке до +21°С. В западных областях будет прохладнее – до +14 °С. Днем температурный фон будет колебаться в пределах +19…+24 °С. Горячее всего будет в Приазовье до +31 °С.

Во вторник, 12 июля, дожди, местами с грозами, пройдут в западных и северных областях Украины. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +28 °С. В западных областях за счет плотной облачности колонка термометра не поднимется выше +21 °С, на юго-востоке страны до +30 °С.

В среду, 13 июля, дождливая и прохладная погода сохранится в западных и северных регионах Украины, днем возможны кратковременные грозовые дожди на востоке страны. На остальной стране без существенных осадков. Температура воздуха будет днем колебаться от +25 до +30 °С.

В четверг, 14 июля, дожди пройдут в северных и восточных областях, на остальной части страны без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +26 °С.

В пятницу, 15 июля, за счет преобладания поля повышенного давления в Украине осадков не ожидается. Днем будет жарко до +28 °С, в южных областях — до +32 °С.

На выходные, 16 – 17 июля, погодные условия в Украине будет определять гребень антициклона из центральной Европы. Ожидается малооблачная и сухая погода. Днем ожидается постепенный прогрев воздуха до +31 °С, в южных и центральных областях — до +34 °С.

Напомним, народный синоптик предусмотрел, какой будет погода до конца лета. Жара будет держаться до последних дней календарного лета.