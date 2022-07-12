Николай Тищенко за 2 часа заработал 5 миллионов гривен для ВСУ

Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал около 5 миллионов гривен для ВСУ. По просьбе главы Николаевской военной администрации Виталий Кима деньги пойдут на закупку автомобилей для защитников Николаева.

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

благотворительный фонд "Дорога мира" Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской. Первый ужин прошел в Праге и на нем собрали более 2 миллионов гривен. Все мероприятия реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

"Это второе мероприятие такого формата, который наш фонд реализовываю вместе с Министерством иностранных дел. Но это лишь часть более крупного проекта – кулинарной дипломатии, которую мы начали. Через кулинарию, через продвижение украинской кухни в мире мы еще больше обращаем внимание на нас. Мы говорим – смотрите мы самобытная большая нация со своими уникальными характеристиками. Не что-то постсоветское, а именно украинское. Обратите внимание, сколько здесь звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятным бонусом таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на вооруженные силы. В Париже мы собрали пять миллионов на автомобили для Николаева. Продолжение следует", – отметил Николай Тищенко.

Николай Тищенко с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко

Кроме дипломатического корпуса и представителей крупного бизнеса Франции мероприятие посетили знаменитости мирового уровня. Например, автор бестселлера "99 франков" Фредерик Бегбедер.

"Я здесь, чтобы продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Во Франции я выступаю и часто говорю о том, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Хочу добавить, что происходящее (в Украине) это трагедия. Мы поражены тем упорством, с которым украинцы борются за свою независимость, за нашу независимость тоже. Я с радостью поддержал фонд Николая Тищенко и проект Charity dinners. Я скромно согласился помочь, подписать несколько своих книг, которые (организаторы) смогут продать в пользу украинского народа", – говорит Бегбедер.

Алла Барановская, Фредерик Бегбедер и Алиса Хомер

В ходе ужина провели благотворительный аукцион, на котором собрали 4,8 миллиона гривен. Разыгрывались вещи с украинским характером, который Тищенко собирал по всей Украине. Так, самым дорогим лотом стала гитара с изображениями защитников "Азовстали" в Мариуполе. Ее продали более чем за миллион гривен. Лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился лично от Николая Тищенко ушли с молотка за 722 000 грн. Кстати, дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко. Ее тираж всего 1000 экземпляров.

Наиболее эксклюзивным лотом стала марка с "Российским военным кораблем", сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой через Николая Тищенко передал глава николаевской ОВА Виталий Ким. "Железную марку" продали 541 500 грн.

Виталий Ким