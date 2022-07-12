От засухи до ливней: синоптик дал нестабильный прогноз погоды на ближайшие недели

Половину Украины накроет засуха, а другую – грозы и шквалы

Синоптики прогнозируют крайне переменчивую погоду на ближайшее время: в некоторых областях предполагаются ливни и даже град, а иногда мощная засуха.

Как в комментарии специально для "Телеграфа" рассказал специалист-прогнозист Игорь Кибальчич, сильных дождевых осадков украинцам стоит ожидать лишь в некоторых областях, ведь будет дождь не по всей территории страны.

По словам синоптика, наиболее сильные осадки вероятны в ближайшие недели на севере страны, а также в центральных регионах.

"Это будет происходить из-за того, что преобладание оси барической балки с Черного моря, а также малоподвижный атмосферный фронт, который вытянется в меридиональном направлении с юга на север. Дожди будут проходить и в других регионах, однако более локально и с меньшей интенсивностью", — объяснил он.

Согласно прогнозу на ближайшие недели, южанам и жителям востокам следует ожидать сильной засухи из-за высоких температурных показателей. При этом предупреждается о возникновении наиболее опасного уровня пожарной опасности — 5-го класса. Кибальчич отмечает, что в этот период нужно быть осторожными при обращении с огнем и не разводить костер в лесных массивах.

Специалист отметил также, что украинцам не нужно забывать и вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в течение лета. По его словам, уже в ближайшие 10 дней усиленная метеоопасность будет наблюдаться в центральных, южных, а также в восточных регионах Украины, которые обусловлены высокими температурами и неустойчивостью воздушной массы.

Именно на юге, в центре и на востоке подавляющая часть осадков будет возникать в виде ливней, а это влечет за собой высокую вероятность появления опасных метеоявлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, ожидаются погодные сюрпризы до конца лета.

Также напомним, что синоптики предсказывают наступление ранней осени в 2022 году.