Дожди не уйдут, но будут и ясные дни: чего ждать от погоды в Украине до конца недели

До конца недели дожди будут продолжаться, но не по всей Украине

Дождливый период в Украине продолжается и согласно прогнозам синоптиков осадки в виде дождей и гроз будут продолжаться по всей территории нашей страны по меньшей мере до конца недели, хотя и с небольшими перерывами.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в среду, 13 июля, дождей не будет лишь в южных и части восточных областей, а вот жителям остальных уголков придется брать с собой зонтик.

Наиболее прохладной погода выдастся для жителей Киевской и Черниговской областей, там столбик термометра днем может опускаться до +16…+18 градусов. А наиболее теплым день будет в Луганской и Донецкой областях, где воздух прогреется до +26…+28 градусов.

14 июля дожди с грозами пройдут на Востоке и Севере Украины, а в других местах день будет хоть и облачным, но сухим.

Пятница, 15 июля, вновь принесет грозы на Запад и Север нашей страны, хотя столбик термометра уже ниже +22 опускаться не будет.

А вот в субботу украинцев ждет солнечный день без осадков, температура воздуха вновь приблизится к "летним" показателям, а на Востоке и Юге и вовсе может подняться выше +30 градусов.

Впрочем, передышка будет недолгой и уже в воскресенье дожди и грозы вновь накроют всю Украину.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, в Украине в этом году будет ранняя осень и уже в конце августа придется доставать более теплую одежду. Впрочем, и "бабье лето" тоже будет, но лишь в октябре.