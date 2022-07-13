Репетиция осени: какой будет погода в Украине 13 июля

Средина лета в Украине выдалась неожиданно прохладной

Среда, 13 июля, не порадует большинство украинцев теплой погодой, хоть в ряде областей на Юге и Востоке нашей страны температура воздуха будет удерживаться в "летнем" диапазоне.

Как говорится в прогнозе от Укргидрометцентра, на большей части территории Украины ожидаются дожди, которые будут идти в течение всех суток, а столбик термометра будет показывать значения, более присущие ранней осени.

Наиболее прохладно будет в Киевской и Черниговской областях, где температура воздуха днем будет оставаться на отметках в +16…+18 градусов.

Ненамного теплее будет в западных и центральных областях, где ожидается +17…+22 градуса днем. Единственным исключением в этом списке является Закарпатье, где может "прогреться" до +25.

На Юге Украины ожидается облачная погода, однако осадков там ждать не стоит, столбик термометра же будет показывать +25…+27 градусов.

В восточных областях небольшие дожди пройдут в Харьковской и Днепропетровской областях, а вот в Донецкой и Луганской осадков ждать не стоит.

Как сообщалось ранее, дождливый период в Украине будет продолжаться по всей территории нашей страны по меньшей мере до конца недели, хотя и с небольшими перерывами.

В целом, согласно прогнозам синоптиков, в Украине в этом году будет ранняя осень и уже в конце августа придется доставать более теплую одежду. Впрочем, "бабье лето" тоже будет, но лишь в октябре.