Всемирно известный писатель поддержал кулинарную дипломатию Тищенко

Украинцы успешно запустили новый благотворительный проект, направленный на помощь Вооруженным силам Украины, — Charity Dinners, в рамках которого по разным городам проводятся ужины с блюдами украинской национальной кухни и аукционом для сбора средств в поддержку ВСУ. На один из таких ужинов пришел всемирно известный писатель Фредерик Бегбедер.

Стоит заметить, что мероприятие провели в Париже, и на него пришло много влиятельных французов, чтобы больше узнать об украинской культуре и трудностях, с которыми пришлось столкнуться украинцам из-за агрессии россии.

Николай Тищенко с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко

С помощью такой "кулинарной дипломатии" фонд "Дорога мира" нардепа и заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской приобщают к поддержке украинской армии интеллектуалов со всего мира.

"Я хочу продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Во Франции я выступаю и часто говорю о том, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Хочу добавить, что происходящее (в Украине) это трагедия. Мы поражены тем упорством, с которым украинцы борются за свою независимость, за нашу независимость тоже. Я с радостью поддержал фонд Николая Тищенко и проект Charity dinners", — рассказал Бегбедер.

Алла Барановская, Фредерик Бегбедер и Алиса Хомер

Также он с радостью подписал несколько своих книг, чтобы организаторы мероприятий могли выручить за них средства для ВСУ на других ужинах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на благотворительном ужине Charity Dinners собрали деньги на стратегически важные автомобили для защитников Николаева.