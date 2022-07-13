Температурные качели: синоптики дали прогноз на месяц

Синоптики пророчат дожди на начало последнего месяца лета

Август 2022 года будет менее жарким, чем июль.

Об этом сообщает gismeteo. С прогнозом погоды на ближайший месяц в больших городах Украины можно ознакомиться ниже.

Добавим, что в июле 2022 года средняя месячная температура воздуха предполагается 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов), что на 1,5-2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы, передает сайт Украинского гидрометеорологического центра. Абсолютный максимум температуры воздуха — 34-39 градусов, в южных, восточных, юго-восточных областях и в Крыму местами 40-41, в горных районах 26-33.

По информации gismeteo, первая неделя августа будет дождливой практический по всей территории Украины, а столбики термометров не будут подниматься выше 29 градусов тепла даже в самые жаркие дни. А вот в июле украинцам еще предстоит столкнуться с жарой.

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Ранее сообщалось, что в июле в некоторых городах ожидается жара до +41 градуса.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, в Украине до конца лета ожидаются погодные сюрпризы.