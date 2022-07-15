Дожди с грозами будут "кочевать" по Украине до конца недели

Украинцев до конца недели ожидают как солнечные дни, так и дождливые

В Украине продолжается период летних дождей с грозами, ожидать завершения которых до конца текущей недели не стоит.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра на пятницу, 15 июля, дожди, местами с грозами, ожидаются на западе и севере,и частично в центре Украины.

При этом на юге и востоке осадков не ожидается.

Температура воздуха на западе ночью будет 13-15 градусов Цельсия, днем — от 21 до 25 (кроме Закарпатья, где и днем и ночью существенно жарче: 15-17 ночью и 28-30 днем).

На севере будет также также свежо, как и на западе, а вот на юге, востоке и в центре Украины прогнозируется существенно более жаркая погода: днем воздух прогреется до 30-32 градусов.

Прогноз погоды на 15 июля

В субботу, 16 июля, ситуация с осадками изменится на противоположную: дожди с грозами сместятся на юг и восток Украины, а на остальной территории страны будет сухо.

При этом температурный фон, в отличие от осадков, не изменится: в западных и северных регионах по-прежнему будет 12-15 градусов ночью и до 24 градусов днем.

На юге и востоке будет более жарко: 14-16 (17-19 на юге) ночью и от 27 до 31 градусов тепла днем.

Прогноз погоды на 16 июля

В воскресенье, 17 июля, дожди несколько сместятся на левобережную Украину, тогда как на правобережной будет сухо.

При этом несмотря на отсутствие осадков на западе и севере страны будет даже прохладнее, чем накануне: 12-14 градусов ночью и 20-23 — днем.

На юге и востоке также температура несколько упадет: ночью на юге ожидается 17-19 градусов, днем 27-29. На востоке же ночью будет 14-16 градусов, а днем — 25-27.

Прогноз погоды на 17 июля

Как сообщалось, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, погодные сюрпризы ожидаются в Украине до конца лета.