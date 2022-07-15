Август порадует: прогноз погоды в Киеве на последний месяц лета

Резких перепадов температур в столице не прогнозируется

Синоптики прогнозируют в Украине теплое начало августа с умеренными погодными условиями, однако в конце третьего месяца лета страну накроют дожди и даже ливни. Однако в Киеве погодные условия будут несколько отличаться от других регионов, и уже в начале месяца небо затянет облаками.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте meteoprog.ua, который синоптики составляют на основе исторических данных за 70 лет.

Так, первая неделя августа в Киеве будет облачной, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температурные показатели днем будут колебаться в пределах от +27 до +20 градусов, ночью – на уровне +17-18.

На вторую неделю последнего месяца лета в столице тучи уйдут и будет очень солнечно. Температурные показатели при этом почти не изменятся, если сравнивать с предыдущей неделей.

Третью неделю августа в Киев снова вернется пасмурная погода и похолодает на несколько градусов. Существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет колебаться от +24 до +26, тогда как ночью синоптики прогнозируют от +14 до +17 тепла.

В последнюю неделю лета в столице Украины прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, но им на смену будет выходить солнце. Температурных неожиданностей ожидать днем не стоит, однако в конце месяца ощутимо похолодает ночью — температура упадет до +12 градусов.

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