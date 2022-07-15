На жару не настраивайтесь: чего ждать от погоды в Украине на следующей неделе
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Небольшое потепление возможно, но жарко не будет
В Украине до конца недели часть областей накроет дождями и грозами, однако уже с понедельника осадки прекратятся почти по всей территории нашей страны.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в субботу, 16 июля, дожди пройдут на Востоке и Юге нашей страны, а также накроют часть центральных областей.
На Западе температура воздуха установится на отметках в +22… +25 градусов, и лишь на Закарпатье возможно до +27. В центральных, северных и восточных областях будет ненамного, но все же теплее. А вот на Юге столбик термометра может подниматься и выше +30 градусов.
17 июля дожди с грозами пройдут на Севере, Востоке и Юге Украины, однако даже несмотря на отсутствие осадков, в западных областях станет еще холоднее — до +20 градусов.
Еще один относительно холодный день ждет украинцев в понедельник, впрочем, обойдется без дождей.
Кратковременное потепление в Украину придет со вторника, но не для жителей Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей.
Вместе с тем в прогнозе Gismeteo говорится, что надолго это потепление не задержится.
Как сообщалось ранее, начало августа в Украине согласно прогнозам будет теплым, однако еще до наступления календарной осени в стране начнет существенно холодать.