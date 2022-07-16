"Мне только деньги нужны": оккупант откровенно признался, зачем приехал убивать украинцев (видео)

Жестокости россиян не перестают удивляться даже военные с большим боевым опытом

российские оккупанты, которые пришли с оружием на украинские земли еще 143 дня назад, пренебрегая всеми действующими нормами международного права, жестоко убивают мирных людей исключительно ради денег.

Об этом российский военный заявил бойцам Вооруженных сил Украины, попав в плен. Видео допроса оккупанта распространяется в украинских Телеграмм-каналах. На кадрах видно, как защитники прямо спрашивают у россиянина, зачем он пришел в мирные города Украины и жестоко убивает гражданских украинцев, на что пленник прямо отвечает — мне нужны только деньги.

"У меня все есть, мне только деньги нужны", — откровенно признался он.

Когда украинские защитники спросили у оккупанта, зачем ему деньги такой ценой, захватчик без дрожи в голосе заявил — "для того, чтобы жить". Украинцев этот факт, мягко говоря, шокировал.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский оккупант во время телефонного разговора с женой откровенно признался женщине в жестоких убийствах украинцев, отметив, что совершает такие зверства в Украине, потому что не знает, когда еще представится возможность "перерезать глотку человеку".