Минобороны увидело тревожный сигнал в новом заявлении шойгу

Российский министр говорил оккупантам о "наращивании действий"

В Министерстве обороны Украины считают, что вероятный визит главы российского министра сергея шойгу на оккупированный Донбасс с так называемой "инспекцией", может свидетельствовать о подготовке вражеской армии к новому этапу наступательных действий в войне против нашей страны. И занимаются оккупанты этим уже сейчас.

Об этом в субботу, 16 июля, во время телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Украинские разведчики говорят, что приспешник кровавого диктатора действительно мог посетить группировки российских войск, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины. Это было сделано прежде всего для того, чтобы заслушать командование вражеской армии по поводу дальнейших действий в войне против Украины.

"Он подвел итоги предпринятых мер, а по некоторым данным даже вручал награды наиболее "отличившимся" офицерам и генералам, но однозначно - сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", — сообщил Скибицкий.

Следует отметить, что шойгу во время общения с российскими военными пытался запугать Вооруженные силы Украины неоднозначным заявлением о "наращивании действий по всем направлениям фронта". Однако ему это не удалось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля шойгу доложил путину о том, что росвойска полностью захватили Луганщину. Однако эти заявления опровергли украинские власти, ведь ВСУ продолжают держать оборону еще нескольких населенных пунктов.