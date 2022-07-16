Потепление грядет: какой будет вторая половина июля в Украине

Потепление придет, но его придется подождать

В Украине еще некоторое время будут продолжаться дожди и грозы, однако к концу июля температура воздуха значительно поднимется практически по всей территории нашей страны.

Как свидетельствует прогноз Гисметео, в некоторых уголках нашей страны в ближайшие две недели ожидаются серьезные температурные качели, в то время как в других будет сохраняться стабильная жаркая погода.

Согласно его данным, в западных областях ожидается кратковременное потепление, которое придет туда в средине новой рабочей недели. Однако на выходных ожидается резкое падение температуры, после которого столбик термометра вновь устремится к отметке в +30.

В центральных областях прохладная погода продержится вплоть до следующих выходных, после которых туда вновь придут сухие и жаркие дни с температурой до +33 градусов.

Похожая тенденция будет наблюдаться и на Востоке, однако там последняя неделя июля будет особо жаркой, местами до +36 градусов.

Температурные качели в меньшей мере затронут жителей южных областей, где на протяжении второй половины месяца столбик термометра будет продолжать удерживаться в районе +30 градусов.

Примечательно также то, что последние выходные для большей части Украины отметятся еще одним резким похолоданием, которое ознаменует дождливое и прохладное начало августа. Впрочем, последний месяц лета обещает быть теплым, но уже без экстремальной жары.