Сдача мультитеста в Украине и за границей: стали известны временные рамки для школьников

В 2022 году тестирование будет значительно отличаться от привычного многим ВНО

Уже в понедельник, 18 июля, многие украинские школьники, готовящиеся стать абитуриентами, начнут сдачу национального мультипредметного теста. Как известно, из-за войны формат внешнего независимого оценивания был изменен, из-за чего детям придется "закрыть" сразу три предмета одним экзаменом. Каждому из участников НМТ-2022 очень важно не опаздывать, а прибыть на место сдачи минимум за 10 минут до начала теста.

Когда же именно стартует первая экзаменационная сессия, рассказали в Украинском центре оценивания качества образования. Этот момент требует особого внимания из-за того, что многие украинцы в этот раз будут проходить тест за границей.

Начало тестирования будет зависеть от киевского времени. В Украине участники НМТ-2022 сядут за выполнение заданий в 10:00 (первая смена) и 15:00 (вторая смена). Однако не во всех странах Европы действует тот же временной пояс, что и в нашей стране. Разница может составлять от часа до двух, поэтому представители сферы образования презентовали специальную табличку для лучшей ориентировки.

Время проведения НМТ-2022 в Украине и за границей

Если же участник экзамена опоздает и придет уже после запуска школьников на тестирование, ему будет отказано в сдаче НМТ.

Дополнительно свериться с тем, когда нужно сдавать тест, можно в личном приглашении, которое формируется в кабинете на сайте УЦОКО и должно быть распечатано.

Читайте также: Категория Украина Упрощенное ЗНО в Украине: в каких областях не будут проводить тестирование Проверка знаний абитуриентов будет проходить в три разбитых по времени сессии

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какую важную деталь участников тестирования просят не разглашать во имя собственной безопасности. Также мы писали, каким образом планируют проведение экзамена в Украине, если в регионе будет объявлена воздушная тревога.