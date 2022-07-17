Резкие перемены погоды и ранние заморозки: какой будет осень в Украине

Украинцам стоит позаботиться о теплых вещах заранее

Согласно прогнозам синоптиков, Украину в 2022 году ждет ранняя осень с резким ухудшением погодных условий и похолоданием. Впрочем, будет и "бабье лето", которое в этом году придет в октябре.

Как говорится в материале UkrainaToday, представители гидрометцентра составляли этот прогноз базируясь на средних показателях прошедших лет, но напомнили, что они в Украине запомнились резкими переменами погодных условий и серьезными температурными колебаниями.

Так сообщается, что сентябрь принесет в нашу страну мелкие, но затяжные дожди, которые заметно собьют столбик термометра. А во второй половине месяца большую часть страны накроет холодный циклон, который окончательно испортит погоду, а местами даже вызовет заморозки.

В целом синоптики говорят, что это похолодание будет необычным для сентября.

Впрочем, октябрь 2022 года будет полной противоположностью сентябрю. Днем ожидается весьма высокая для этого месяца температура воздуха, а дождей не прогнозируется вплоть до последних чисел.

Из-за осадков в конце октября начало ноября будет холодным и ветреным, а дальше столбик термометра будет лишь опускаться из-за чего последний месяц осени скорее будет напоминать первый месяц зимы.

Как сообщалось ранее, погода не жалует украинцев и в самый разгар лета. Так обильные дожди с грозами в начале июля существенно снизили температуру воздуха, а на конец месяца синоптики прогнозируют резкие перемены погодных условий и серьезные перепады температур.