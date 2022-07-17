Киев зальет дождями, а на Закарпатье придет аномальная жара: прогноз погоды на неделю

Погода готовит сюрпризы для украинцев

Предпоследняя неделя июля обещает оставаться прохладной на большей части территории Украины. Дожди с грозами все так же будут продолжаться, но уже не таких масштабах, как это было на прошедшей неделе.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, на неделе дожди в основном будут приходить в северные области, а также не несколько дней накроют Киевщину.

Понедельник, 18 июля, будет прохладным, но относительно сухим. Осадки стоит ждать лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха в среднем установится на отметках в +20…+24 градуса, немного теплее будет на Юге и в Закарпатской области — до +27.

Во вторник дожди с грозами продолжат идти на Севере, но распространяться также на Киевскую, Житомирскую и Ровенскую области.

20 июля осадки стоит ждать в центральных и северных областях. В этот день к жителям Запада Украины придет долгожданное потепление до +29 градусов, а тем временем на Закарпатье столбик термометра и вовсе может подняться до +34 градусов.

Относительно сухим будет и четверг, а в пятницу волна осадков двинется в сторону восточных областей. К концу рабочей недели средняя температура по Украине будет составлять +24…+28 градусов. Прохладнее будет на Востоке и Севере — +23…+25, а вот жарче всего придется жителям Закарпатья, где 34-градусная жара будет держаться несколько дней.

Как сообщалось ранее, к концу июля украинцев ждут температурные качели и резкие изменения погоды, хоть до конца месяца в страну еще успеет прийти жара, но в целом месяц должен закончиться на прохладной ноте.