В Украину снова вернется жара: когда припечет сильнее

В Украине в ближайшие дни будет прохладная погода, однако уже с 23 июля в областях снова сильно потеплеет

В ближайшие дни погода в украинских областях обещает быть сухой и солнечной. По прогнозам синоптиков гидрометцентра, если дожди и появляться, то они будут не продолжительными и не сильными. Ближе к выходным в страну вернется сильная жара.

Погода во вторник, 19 июля

Небольшие грозы ожидаются на территории Ровно, Житомира, а также на севере и северо-востоке страны. Остальные области — сухо и тепло.

В темное время суток синоптики прогнозируют от +10 до +14 градусов, днем теплее – +23…+25 градусов. В южной части — до +26 градусов.

В столице ожидается дождь, возможна гроза.

Карта погоды в Украине на 19 июля.

Погода в среду, 20 июля

Небольшие грозы предполагаются в северной части страны, центральных областях и на северо-востоке. В другой части страны будет сухо и солнечно.

Ночная температура будет колебаться в пределах +10+14 градусов, на юге прогреется до +16+18 градусов. Днем станет жарче в западной части и на юге – от +24 до +29 градусов. На остальной территории страны ожидается от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на 20 июля

Погода в четверг, 21 июля

Небольшой кратковременный дождь возможен только на севере Украины и заденет Сумы. На остальной территории страны синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Ночная температура воздуха будет от +12 до +14 градусов, на юге до +17 градусов. Днем жарко будет на западе и в южных областях — до +29 градусов. В остальных регионах прогреется до +24+26 градусов.

Карта погоды на 21 июля.

Погода в пятницу, 22 июля

Дожди охватят в пятницу север и восток Украины, на остальной стране будет сухо, тепло и солнечно.

Ночью ожидается от 13 до 15 градусов. Днем в западной части и на юге прогреется до +29 градусов. В центральной части от +26 до +28 градусов. В остальных областях от +23 до +25 градусов.

Карта погоды на 22 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду прогнозируют синоптики украинцам на последний месяц лета — август.

Также напомним, что в 2022 году осень в Украине наступит очень внезапно.