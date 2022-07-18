Последний шанс! Как получить те самые марки с "русским кораблем" и автографом Зеленского

Сбор средств завершится 18 июля!

"Телеграф" совместно с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой участвуют в благотворительном сборе средств на покупку для Николаевской областной детской клинической больницы электроэнцефалографа с монитором церебральных функций. Стоимость критически важного устройства составляет 1,1 млн грн, а потому мы объявили аукцион с главным призом в виде тех самых марок "Русский военный корабль, иди…". До завершения аукциона осталось совсем мало времени.

Условия аукциона очень простые. Надо всего лишь перечислить на благотворительный счет (реквизиты в конце материала) сумму от 200 гривен и принять участие в розыгрыше двух комплектов марок с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

О необходимости покупки важного аппарата Татьяна Сохар узнала у председателя ассоциации родителей преждевременно рожденных детей "Ранні Пташки" Александры Балясной. Дело в том, что электроэнцефалограф с монитором церебральных функций, в котором так нуждается Николаевская областная детская клиническая больница, позволяет предотвращать детский церебральный паралич и поражение центральной нервной системы во время рождения. Без него абсолютное большинство детей, у которых не было доступа кислорода к организму во время родов (тяжелая асфиксия), получали диагноз ДЦП, а некоторые и вовсе умирали.

По словам медиков, устройство позволяет пойти на поправку даже тем детям, которые не имели никаких шансов родиться здоровыми.

Для того чтобы принять участие в аукционе надо сделать пожертвование на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, или перевод на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Также поучаствовать в розыгрыше марок можно сделав перевод на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна), или на Paypal – [email protected] Обязательно указывайте свой контактный номер телефона в комментарии к переводу, чтобы мы смогли с вами быстро связаться и, в случае выигрыша, передать лот.

Итоги розыгрыша будут подбиты 18 июля, а потому времени остается совсем мало!

К слову, Телеграф готовит розыгрыш еще нескольких комплектов марок, на этот раз с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о подробностях мы расскажем немного позже.

Напомним, ранее по инициативе Тани Сохар и Ани Голубковой и при медийной поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL была разыграна футболка вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана с его подписью. Вырученные средства пошли на покупку медицинской аппаратуры для областной больницы в Запорожье.