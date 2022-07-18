Лето закончится рано: какой будет погода в Украине в августе

Последний месяц лета принесет с собой несколько теплых дней, однако на большее расчитывать не стоит

Половина лета уже осталась позади, однако впереди остается еще один "теплый" месяц. Впрочем, особым теплом он не порадует.

Согласно прогнозу Гисметео, конец июля в Украине принесет с собой резкие погодные перемены со скачками температур в диапазонах от "по-осеннему холодно" до "невыносимая жара". Август же сильной жарой не похвастается, но все же принесет с собой периоды теплых дней, однако в основном будет преобладать прохладная погода и дожди.

Как можно видеть на обнародованных данных, для всей Украины будет сохраняться единая тенденция к прохладной первой неделе месяца, жаркой второй неделей, а затем резким похолоданием, которое кое-где будет удерживаться до конца месяца.

Традиционно для этого лета, наиболее прохладно будет на Западе Украины, где в августе хоть и будет несколько теплых дней, но дожди не позволят в полной мере ими насладиться.

Похожую картину можно видеть и в прогнозах для центральных областей.

Что касается Востока, то там августовские похолодания будут ощущаться не так остро. В целом там ожидается лишь несколько дней, когда температура воздуха может опускаться ниже +20 градусов.

В южных областях август в основном будет сухим, но похолодание все же скажется на погоде.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, Украину в 2022 году ждет ранняя осень с резким ухудшением погодных условий и похолоданием. Впрочем, будет и "бабье лето", которое в этом году придет в октябре.