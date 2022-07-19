Тепло возвращаться не спешит: какой будет погода в Украине 19 июля

Вторник в Украине будет прохладным

Июль в Украине уже отметился неожиданными погодными сюрпризами, включая резкое похолодание практически по всей территории нашей страны. Хоть синоптики ожидают возвращение жары, но придет она лишь ближе к выходным, а пока украинцам предстоит переждать еще несколько прохладных дней.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, вторник на большей части территории Украины будет относительно прохладным, но сухим. Впрочем, жителям части областей все равно придется брать с собой зонтики.

Так 19 июля дожди с грозами ожидаются в северных и части западных областей. Также сыро будет в Киевской области, однако там обойдется без гроз.

Наиболее прохладным день выдастся для жителей Севера, где днем ожидается +18…+21 градус тепла, а наиболее теплым он будет для жителей Юга, где воздух прогреется до +24…+28 градусов.

В среду же дожди в придачу накроют практически все восточные и центральные области. В этот же день потепление придет в западные области, где местами столбик термометра покажет до +30 и выше градусов.

Остальным же потепления придется подождать, ведь заметное повышение температуры там ожидается лишь ближе к выходным.

Как сообщалось ранее, август тоже не порадует украинцев теплой погодой. Хоть в последний месяц лета синоптики и ожидают несколько жарких дней, однако жителям нашей страны стоит приготовиться к резкому похолоданию уже по окончанию второй недели.