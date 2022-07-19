Дожди будут идти почти повсюду: прогноз погоды в Украине до конца недели

Дожди будут "мигрировать" по Украине от западных областей до восточных

Третья декада июля в Украине будет сопровождаться переменчивой погодой — на смену мощным повышением температуры в середине и второй половине десятидневного отрезка будут приходить дожди с грозами.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" озвучил народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, осадков будет много в начале и конце третьей декады второго месяца лета.

Между тем, в Украинском гидрометцентре дожди прогнозируют уже в ближайшие несколько дней — с 20 по 22 июля.

Среда, 20 июля

Дожди и грозы прогнозируются в северных, центральных областях и на северо-востоке. На остальной территории страны сухо и солнечно. Температура ночью будет колебаться на уровне +10+14 градусов, на юге немного теплее – до +18. Днем наиболее жарко будет в западных регионах — от +24 до +29 градусов, в остальных областях — от +22 до +24.

В Киеве 20 июля ожидается гроза. Температура ночью в столице будет +12+14 градусов, а днем воздух прогреется до +23+25 градусов.

Четверг, 21 июля

Дожди коснутся севера Украины, в частности Сумы. На остальной территории должно быть сухо и солнечно. Ночная температура ожидается в диапазоне от +12 до +14 градусов, на юге до +17 градусов. Днем на западе и юге — до +29 градусов. В других регионах — до +24 + 26 градусов.

В Киеве 21 июля будет дождь, и усугубится ветер. Ночью синоптики прогнозируют до +16 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Пятница, 22 июля

Дождливая погода в северных и восточных регионах Украины, в других областях — сухо, тепло и солнечно. Температура в ночное время будет составлять от +13 до +15 градусов. Днем на западе и юге будет до +29 градусов. В центральных регионах от +26 до +28 градусов. В других областях от +23 до +25 градусов.

В Киеве 22 июля осадки не прогнозируются, но порывы ветра будут сильными. Ночью прогнозируется от +14 до +16 градусов, днем – до +26 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких погодных условий ожидать от последнего месяца лета.