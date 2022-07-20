Оккупанты испытывают проблемы с едой и водой: в ВСУ рассказали о ситуации на Юге Украины
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Оккупанты несут тяжелые потери на Юге Украины
Обстановка на Юге Украины остается напряженной и динамичной, но контролируемой силами украинских защитников.
Согласно заявлению Оперативного командования "Юг", российские оккупанты продолжают пытаться закрепиться на занятых позициях, однако в их подразделениях фиксируется нехватка боеприпасов, пищи и воды.
Отмечается, что активно работала украинская авиация, которая вечером 19 июля нанесла удар по батарее РСЗО "Град", танковому взводу, складе боеприпасов и опорному пункту.
Также в течение дня проявила себя и артиллерия ВСУ, которая нанесла по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.
Известные потери россиян за день составили:
- 41 солдат;
- самолет Су-35;
- беспилотник;
- 3 РСЗО "Град";
- 3 гаубицы "Мста-Б" и одну "Гвоздику";
- 3 единицы автомобильной техники;
- артиллерийский склад возле Брускинского.
Как сообщалось ранее, согласно оценкам Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения число ликвидированных россиян в Украине превысило 38,5 тысячи. Также оккупанты потеряли почти 1,7 тысячи танков и почти 3,9 тысячи боевых бронированных машин.
Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников дал интервью западным СМИ, в котором рассказал, что в Украине считают вполне реальной победу до конца 2022 года.