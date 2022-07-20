Оккупанты испытывают проблемы с едой и водой: в ВСУ рассказали о ситуации на Юге Украины

Оккупанты несут тяжелые потери на Юге Украины

Обстановка на Юге Украины остается напряженной и динамичной, но контролируемой силами украинских защитников.

Согласно заявлению Оперативного командования "Юг", российские оккупанты продолжают пытаться закрепиться на занятых позициях, однако в их подразделениях фиксируется нехватка боеприпасов, пищи и воды.

Отмечается, что активно работала украинская авиация, которая вечером 19 июля нанесла удар по батарее РСЗО "Град", танковому взводу, складе боеприпасов и опорному пункту.

Также в течение дня проявила себя и артиллерия ВСУ, которая нанесла по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.

Известные потери россиян за день составили:

41 солдат;

самолет Су-35;

беспилотник;

3 РСЗО "Град";

3 гаубицы "Мста-Б" и одну "Гвоздику";

3 единицы автомобильной техники;

артиллерийский склад возле Брускинского.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения число ликвидированных россиян в Украине превысило 38,5 тысячи. Также оккупанты потеряли почти 1,7 тысячи танков и почти 3,9 тысячи боевых бронированных машин.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников дал интервью западным СМИ, в котором рассказал, что в Украине считают вполне реальной победу до конца 2022 года.