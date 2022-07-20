В Украине в ближайшее время резко потеплеет: синоптик назвал дату

Дожди на несколько дней должны отступить

Текущая неделя в Украине выдалась слишком дождливой, однако совсем скоро на смену осадкам в большинстве регионов должно прийти солнце.

Как сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, погодные условия в нашей стране должны наладиться поближе к выходным, то есть к 23-34 июля.

По его словам, в этот период ожидается поступление горячей воздушной массы из южной Европы и Балкан, поэтому в большинстве областей осадки отступят, а дневная температура повысится до 28-30 градусов тепла. При этом в южных и западных областях синоптик прогнозирует аномальную жару до +37 градусов.

Между тем, прогноз сайта sinoptik.ua выглядит не так оптимистично, а максимальная температура на этой неделе по этому прогнозу достигнет всего +32 градусов. Однако к выходным действительно должны отступить дожди в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Центральным, западным и южным регионам повезет быть без дождя несколько дней, а вот в восточной части страны ясных дней на этой неделе будет мало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что последний месяц лета принесет с собой несколько теплых дней, однако на большее рассчитывать не стоит.