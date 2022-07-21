Когда в августе будет жарче всего: народный синоптик назвал даты

Самым теплым будет первый десятидневный отрезок августа

Последний месяц лета принесет в Украину много тепла, солнца и почти полное отсутствие осадков в его начале. Больше всего погода будет радовать украинцев в первую декаду месяца и совсем немного во второй, а вот с середины августа тепло начнет отступать и участятся дожди.

Такой прогноз погоды на август в комментарии "Телеграфу" озвучил народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, первые 10 дней августа будет солнечно и без осадков в большинстве регионов.

Между тем, данные погодного сайта gismeteo.ua указывают на то, что температурные показатели действительно будут самыми высокими именно в первые 10 дней последнего месяца лета, однако с осадками все не так однозначно.

В частности, в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Виннице в этот период не исключается вероятность кратковременных дождей и небольшая облачность. Судя по прогнозу, тепло и солнце будет заходить в регионы периодами по несколько дней, а на смену ему будут приходить осадки.

Погода в Киеве на август 2022

Погода в Харькове на август 2022

Погода в Днепре на август 2022

Погода во Львове на август 2022

Погода в Одессе на август 2022

Погода в Виннице на август 2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украину в 2022 году ждет ранняя осень с резким ухудшением погодных условий и похолоданием. Впрочем, будет и "бабье лето", которое в этом году придет в октябре.