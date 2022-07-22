Метеозависимым приготовиться: синоптики предупредили о резких переменах погоды

Украину ждут серьезные погодные качели

В ближайшие дни метеозависимым украинцам придется несладко, поскольку последние дни июля отметятся резкими изменениями погоды.

Как сообщается в прогнозе Укргидрометцентра, в субботу, 23 июля, дожди ожидаются лишь в восточных областях Украины, а остальная же часть нашей страны порадует сухой, хоть и облачной погодой.

Наиболее тепло будет в Закарпатской области, где столбик термометра может подняться до +36 градусов. Впрочем, в других западных, южных и центральных областях будет ненамного прохладней. А вот на Востоке стоит ждать +23…+25 градусов.

Однако уже в воскресенье, ситуация резко изменится, а большую часть страны накроет дождями и грозами, которые принесут ощутимое похолодание. Тем не менее в восточных областях стоит ждать сухого теплого дня.

В начале рабочей недели дожди перекочуют с запада на восток и будут там продолжаться в понедельник и вторник.

Однако для жителей западных областей передышка будет недолгой, там дожди вновь начнутся уже в среду, 27 июля.

Как сообщалось ранее, в Украине в августе стоит ожидать несколько теплых дней, однако синоптики рекомендуют быть готовыми к тому, что осень придет рано и уже в средине августа заметно похолодает.