На "погодном фронте" ожидаются перемены: вторжение антициклона Lebrecht "охладит" летнюю жару, но ненадолго

Изменчивая погода продержится в Украине до конца первой декады августа

В соответствии с прогнозами синоптиков, последние дни июля принесут частые перемены погодных условий.

И перемены, похоже, начнутся, прямо с сегодняшнего дня — с вторжения в Украину антициклона Lebrecht. О его приходе предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Нежданный гость" принесет похолодание в северных регионах страны и дожди с грозами на Левобережье. На севере Украины жара отступит. Температура воздуха упадет до +23℃…+27℃.

На остальной территории страны, в основном ожидается от +25℃ до +29℃. Кроме жаркого юга: в Одесской области будет +29℃…+31℃.

Погода в понедельник, 25 июля

На следующий день, во вторник, 26 июля, самыми жаркими регионами станут Николаевская область и Закарпатье, где ожидаются "пиковые" +29℃…+31℃.

На остальной территории страны температурный столбик покажет "нормальные" для июля +24℃ — +29℃. При этом дожди понемногу отойдут на восток, также остудив температуру.

Погода во вторник, 26 июля

Но уже в среду, 27 июля, дождливая погода проведет "хитрый маневр", перейдя в "контрнаступление" на Западе страны. Но, несмотря на дожди, дневная температура на западе и в некоторых районах на Севере будет довольно высокой: от +29℃…+32℃! Ночью ожидаются более "умеренные показатели": от +14℃ — до +18℃.

Погода в среду, 27 июля

Примерно в таком же диапазоне будет находиться и температура воздуха в восточной части Украины, с одним существенным отличием: дожди никак не смогут помешать украинцам отдыхать на дачах-огородах и у водоемов.

При этом такие "позиционные" бои солнечных дней с дождливыми продолжатся до августа, который в конце первой декады принесет долгожданное похолодание.