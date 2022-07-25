Погода готовит украинцам сюрпризы: синоптики рассказали, кого до конца недели будет заливать дождями

Конец июля принесет с собой хаотичней перемены погоды

В Украине до конца последней недели июля ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и грозами, а также существенными колебаниями температур.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, во вторник, 26 июля, жителям Востока и некоторых западных областей стоит быть готовыми к дождям. При этом осадки в восточных областях не дадут воздуху разогреться до "летних" значений.

В целом вторник по Украине будет не очень жарким, а выше +30 градусов столбик термометра будет показывать лишь в некоторых областях на Западе и Юге страны.

Среда, 27 июля, принесет дожди с грозами в западные области, из-за чего там станет заметно прохладней, а вот в других уголках страны наоборот потеплеет.

В четверг грозовой фронт потянет на восток, что приведет к тому, что осадки накроют центральные, северные и часть южных областей.

Однако уже в пятницу, он сместится на юг, что даст небольшую передышку от дождей для жителей западных областей, однако уже в субботу им вновь придется доставать зонтики.

Как сообщалось ранее, начало августа обещает принести в Украину жаркую погоду, однако уже по окончанию первой недели столбик термометра резко упадет, а страну зальет холодными дождями.