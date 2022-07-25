HIMARS и другие "гостинцы": США отправляют в Украину новый пакет помощи (фото)

Украина получит от США больше РСЗО HIMARS

США объявили о поставках Украине дополнительных реактивных систем залпового огня, а также большого количества дронов-камикадзе Phoenix Ghost.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, поставки проходят в рамках пакета помощи на 270 миллионов долларов, из которых оборудование на 175 миллионов было взято из запасов американской армии, еще 95 являются закупками по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI).

Новый пакет передаст ВСУ еще четыре установки HIMARS, что доведет их общее количество в Украине до 16-ти. Также Украина получит еще четыре командно-штабных машины, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оснащение. Кроме того будут переданы 36 тысяч снарядов к 105-мм гаубицам L119, о передаче которых ранее заявила Великобритания.

Средства, выделенные по программе USAI пойдут на закупку 580 дополнительных барражирующих снарядов Phoenix Ghost, которые приобретены напрямую у производителей.

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Как сообщалось ранее, из Британии в Украину прибыли первые единицы зенитно-ракетных комплексов малой дальности Stormer HVM, а из Германии уже поступили первые "Гепарды".