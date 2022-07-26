Украинцы получат "передышку" от дождей, но повезет не всем: чего ждать от погоды во вторник

Какой будет погода во вторник

Во вторник, 26 июля, на большей части территории Украины будет сохраняться сухая, но облачная погода, однако жителям Запада и Востока повезет меньше.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, столбик термометра в этот день будет показывать больше +30 градусов лишь в части западных и некоторых южных областях, в то время как на остальной части страны температура будет удерживаться на уровне +25…+29 градусов.

Чуть прохладней будет в восточных областях, где дожди ожидаются днем и ночью. На Западе осадки стоит ждать днем во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, однако там они не успеют за день сбить температуру воздуха достаточно, чтобы облегчить жару.

Впрочем, уже 27 июля дожди и грозы накроют большую часть западных областей и принесут с собой заметное проседание столбика термометра вплоть до +24 градусов.

На остальной же части страны, кроме северных областей, станет теплее и днем воздух прогреется вплоть до +30 градусов.

Как сообщалось ранее, в Украине до конца последней недели июля ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и грозами, а также существенными колебаниями температур.